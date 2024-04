Campionati europei di trampolini elastico. Cecchi in Portogallo. E difende i colori azzurri

A Guimaraes, in Portogallo, sono iniziati i campionati europei di trampolino elastico, che si protrarranno sino a domenica. E fra le atlete convocate dal direttore tecnico della Nazionale, Giuseppe Cocciaro, c’è un’agonista pratese: Chiara Cecchi, che si è guadagnata la qualificazione a suon di risultati positivi. L’ultimo successo lo ha colto pochi giorni fa nella prima prova del campionato italiano gold: l’atleta oggi ventenne è salita sul gradino più alto del podio a Brindisi per la categoria "senior", totalizzando un punteggio di 49,790. Cecchi è cresciuta agonisticamente parlando tra le fila dell’Etruria e da giovanissima prometteva di diventare fra le migliori a livello internazionale. Una crescita tecnica che si era poi arrestata circa un paio d’anni fa, quando aveva deciso di prendersi un periodo di pausa dalle competizioni. E’ poi tornata a gareggiare ormai da diversi mesi, sotto le insegne della Giobri Sport di Pescia. Ed è di conseguenza tornata a vincere, riallacciando il filo improvvisamente interrotto in precedenza. La trasferta portoghese non rappresenta un inedito assoluto per lei, visto che già in passato aveva preso parte a gare internazionali a livello giovanile. Stavolta si cimenterà fra le grandi.