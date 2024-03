Campionati. Il Prato oggi sfida il Potenza. Biancazzurre contro Shardana Doppio impegno per il Prato Calcio a 5: gli uomini affrontano il Kappabì Potenza Picena per uscire dalla zona retrocessione, mentre le donne sfidano lo Shardana Futsal per abbandonare l'ultima posizione.