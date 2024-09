Campionati mondiali master di pesistica. Una super Ponti a Rovaniemi. Vittoria con l’Accademia Militare

Parlano modenese i Campionati Mondiali Master di pesistica, svoltisi a Rovaniemi in Finlandia dal 5 al 14 settembre. Merito di Francesca Ponti (foto), portacolori dell’Asd Esercito Accademia Militare che ha trionfato nella categoria ’-81 kg master 35’ vincendo il titolo iridato e ottenendo anche il record del mondo di categoria con un totale di 218 chili. La Ponti già alla seconda prova di strappo, sollevando 93 chili, si è portata in testa alla classifica parziale per poi allungare ulteriormente siglando la miglior prestazione di slancio con 125 chili. Argento e bronzo sono andate rispettivamente alle due padroni di casa, le finlandesi Heidi Greus con un totale di 151 chili e Marika Simola con 150 chili. Una prestazione d’eccellenza per l’atleta modenese, che le è valsa anche il premio come miglior atleta femminile per la categoria master 35 della competizione. Francesca, 35 anni, è allenata dal tecnico Davide Salami e vanta un curriculum sportivo di assoluto rispetto, tra cui 4 titoli italiani assoluti, 3 volte campionessa italiana di slancio e due record italiani di categoria, nello slancio e nel totale.

d.s.