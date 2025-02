Campionati nazionali universitari, brillano le donne. Alma Mater, il volley parte con il piede giusto

Una stagione importante per il Cus Bologna anche perché all’inizio di luglio ci sarà l’edizione degli Eusa, i campionati europei universitari di basket, con le ragazze di Jordan Losi che cercheranno di bissare il titolo (il primo) conquistato un anno fa, mentre il gruppo di Matteo Lolli – del quale nelle ultime stagioni ha fatto parte Gherardo Sabatini – tenterà di migliorare la quarta piazza del 2024. Prima, però, ci saranno i campionati nazionali universitari ad Ancona. E si parla già di qualificazioni. La pallavolo donne, campione d’Europa ha vinto 3-0 a Cagliari. E tornerà in campo il 18 marzo con Tor Vergata. I ragazzi dei canestri, guidati da olli, sono già qualificati per la fase conclusiva, mentre per il rugby si attendono comunicazioni. La fase finale dei Cnu è prevista dal 24 maggio al primo giugno.

Si comincia il 24-25 con judo e karate, il 24 spazio alla lotta. Per il volley e il tennis l’intervallo di tempo è 26-30 maggio. Dal 27 al 31 toccherà ai canestri, dal 27 al 29 la scherma e il 28 e 29 il rugby. Stesse giornate per il tennis tavolo e chiusura con l’atletica il 31 maggio-1 giugno. Nello stesso intervallo di tempo quel taekwondo che, nelle ultime stagioni, ha regalato tante soddisfazioni all’Alma Mater.