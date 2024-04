Campionati regionali. Alice Paioletti fa incetta di medaglie d’oro

Marzo è stato un mese molto attivo per l’associazione sportiva Nuoto Grosseto, durante il quale gli atleti si sono imposti nelle manifestazioni importanti che li attendevano, staccando ben 19 pass di qualifica per i Criteria Nazionali Giovanili che si terranno da oggi al 10 aprile a Riccione. La prima squadra giovanile, allenata da Alessandro Varani e Alessandro Del Bottegone, ha partecipato ai Campionati regionali di categoria che sono stati svolti a Livorno. Con oltre 1000 atleti iscritti, spiccano le prestazioni di Alice Paioletti, categoria ragazzi 2010, che sbanca ottenendo la vittoria nei 200 misti, 100 e 200 dorso e 100 stile libero e seconda nei 50 e 200 stile libero e di Andrea Lucarelli, categoria ragazzi 2008, che vince i 100 e 200 stile libero, i 100 farfalla e arriva secondo nei 200 farfalla e nei 200 misti.

Grazie ai risultati ottenuti Paioletti si presenterà ai Nazionali in ben sei gare, Lucarelli in quattro. Altri risultati di rilievo sono quelli di Raphael Niccoli, ragazzi 2010, bronzo negli 800 stile libero e la staffetta categoria Ragazzi composta da Filippo Mangiavacchi, Alessandro Lavarda, Andrea Cericola e Andrea Lucarelli terzi nella 4x100 stile libero. Risultati altrettanto importanti anche per i quattro ragazzi maremmani tesserati Olimpic Nuoto Napoli, società gestore dell’ impianto di via Lago di Varano dove gli atleti si allenano, che fanno incetta di medaglie ai campionati Regionali campani svolti in contemporanea a quelli toscani: Matilde Giovi, categoria Juniores 2009, conquista il campionato regionale nei suoi 200 dorso e si piazza seconda nei 50 e 100 dorso, Matteo Rossi, ragazzi 2009, terzo nei 100 rana, Michele Dambra, Juniores 2006, argento negli 800 stile libero e Luigi Graniglia, categoria ragazzi 2010, secondo nei 100 stile libero e terzo nei 50 stile libero. Giovi, Rossi e Graniglia parteciperanno alle nazionali con tre gare ciascuno.