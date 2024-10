Campionati toscani categoria "Ragazzi». Banca Tema brilla. Ottimi piazzamenti

Dopo i successi di Caorle, con due titoli italiani Cadetti nell’ultimo fine settimana, c’è ancora da festeggiare in casa Atletica Grosseto Banca Tema con i bei piazzamenti ai Campionati toscani categoria Ragazzi.

La società del presidente Adriano Buccelli, infatti, era impegnata anche nelle gare a Lucca e ad Arezzo.

A Lucca si sono messi in evidenza i giovani atleti maremmani sui sessanta metri nella categoria "Ragazzi" che quest’anno comprende gli atleti nati nel 2011 e 2012.

Atletica Grosseto in evidenza nei 60 metri con Martina Domenichini che, al termine di una gara equilibratissima, è seconda in 8.49, staccata di due soli centesimi dalla livornese Ikponmwen. Terzo gradino del podio per Giulia Scali, che taglia il traguardo in 8.60 e si prende il titolo riservato agli atleti al primo anno di categoria. Gli altri podi (Top 6) di giornata arrivano dal vortex, dove Cristian Tursi (49.68 metri) e Samuele Paolini (49.58 metri) sono quarto e quinto. Quarto posto anche per Yuri Fè nei 60 metri, 8.40 il tempo finale.

Da Lucca ad Arezzo dove invece era presente Alessandro Duchini impegnato nei campionati italiani di corsa su strada. Nella gara Allievi c’è il quarantaduesimo posto per il ragazzo maremmano con il tempo di 34:21. Il titolo italiano assoluto è andato a Francesco Guerra (Carabinieri) che sul finale superava due avversari senza dar loro modo di accodarsi, andando a vincere il titolo italiano in 28’09’’, suo personale (precedente era 28’56’’ nel 2021 a Forli); Chiappinelli chiudeva quarto assoluto ma secondo italiano, mentre Aouani forse molto deluso per il finale mollava letteralmente negli ultimo 200 metri, facendosi superare da Yves Nibumona, chiudendo in 28’31’’ e precedendo di un solo secondo il compagno della sua società d’origine Italo Quazzola (Casone Noceto).