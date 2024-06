Campionati toscani show. E’ dominio grossetano

Si sono svolti i Campionati Toscani Under e Over Outdoor di beach tennis al Bagno La Bussola di Marina di Grosseto organizzati dalla Beach Tennis Academy e Ct Grosseto. Nelle categorie Over si sono svolti quattro tabelloni, nel Doppio maschile over 40 c’è stata l’affermazione della coppia Gini-Lenzi che in finale hanno battuto la coppia Civilini-Stolzi. Si è disputato anche il tabellone di Doppio Femminile Over 35 con il successo della coppia Moroni-Zanaboni (foto) che supera in finale il binomio Raia-Del Vincio. Poi si è disputato il tabellone Over 50 maschile con la vittoria della coppia Rosichini-D’andrea, che supera in finale la coppia Tulipano-Tonini e il doppio misto Over 35 con la vittoria della coppia Moroni-Capone su Raia-Seravalle. Si sono disputati anche sei tabelloni delle categorie Under, tra i più piccoli nella categoria under 12 Maschile successo per la coppia Scarpini-Mazzi che si aggiudicano il titolo in finale su Giuggioli-Corsini. Tra gli under 14 maschili successo per Lattanzi-Di Felice che hanno la meglio in finale su Bruzzi-Cardinale, nel doppio maschile Under 16 vittoria per Mazzei-Donnini che superano la coppia Aliani-Salvetti; nel doppio maschile under 18 finale tutta grossetana che vede il successo della coppia Carlotti-Nerelli su Mazzei-Donnini. Nel doppio misto under nella categoria under 14, successo per Lattanzi-Lanna su Guerrieri Bruzzi e tra i più grandi categoria under 18 vittoria per Bragagni-Ciacci su Nerelli-Bianchi.