Campionato del mondo: bis della 17enne. Danza aerea acrobatica d’oro. Virginia Martelli rimane al top

La nuova campionessa del mondo di danza aerea acrobatica è quella uscente: una giovane donna pistoiese, Virginia Martelli. Nella splendida cornice del PalaDozza di Bologna, la 17enne Martelli ha confermato la propria posizione dominante nella disciplina per il secondo anno consecutivo. L’atleta, che vive con la famiglia a San Baronto, è salita ancora una volta sul gradino più alto del podio. Martelli ha riportato un punteggio altissimo, anticipato dall’applauso della giuria: una standing ovation che le ha permesso di distanziare in maniera netta la rappresentante polacca, seconda classificata, e quella ucraina, finita sul terzo gradino.

Nata come ballerina classica, Martelli abbina alla forza fisica e alla preparazione atletica, che richiede ogni giorno cinque ore di allenamento, una grazia che la contraddistingue nelle coreografie aeree, consentendole di strappare scroscianti applausi da parte del pubblico. Mette d’accordo, quindi, pubblico e giurati. Medaglia d’argento nel 2023 e oro mondiale nel 2024 e ’25, la giovane studentessa (frequenta una scuola privata), allenata da Maria Virginia Carli, si conferma la stella più brillante del palcoscenico internazionale di una disciplina in forte espansione, che ha recentemente ottenuto l’inquadramento del CONI come Federazione.

Tanta la sua soddisfazione a fine gara per aver reso al meglio la coreografia intitolata ’Find the courage to be yourself’, ovvero ’Trova il coraggio di essere te stesso’. "Aver portato questa coreografia è stato frutto di un lungo studio, nel quale ho dato sfogo alle mie idee. Creare, ascoltare, esprimere un tema così profondo e importante non è stato semplice. Sono ancora emozionata – scrive sui social –, ferma a quel momento in cui per me eravamo solo io e il mio tessuto. Non ho parole per descrivere l’emozione, per ringraziare il calore che mi ha donato il pubblico, la giuria e le persone a me care".

Grande la gioia della nonna Mara, di mamma Lucia, babbo Michele e suo fratello Diego. Per la cronaca, è nipote del compianto pilota Aldo Bardelli. Sua zia è Francesca Bardelli, attuale presidente nazionale dei Veterani dello Sport.

Gianluca Barni