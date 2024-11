Campionato di volteggio. A Tomei il titolo regionale

La viareggina Valeria Tomei è la neo campionassa italiana di volteggio a cavallo. Tomei, 25 anni di Viareggio, laureata in scienze motorie, già tecnico di volteggio all’Unicorno di Viareggio, si è aggiudicata il gradino più alto del podio dei campionati italiani di volteggio categoria 3 stelle Senior – il livello più alto – che si sono svolti ad ottobre a Verona Nuova.

Valeria è stata preparata dalla zia Silvia Lucchesi che ha svolto anche il ruolo della lounger (gestione del cavallo alla “corda” mentre l’atleta fa gli esercizi sul cavallo), ruolo molto delicato che detta i tempi del movimento del cavallo in base all’esercizio che sta per eseguire l’atleta. Se l’equitazione è fondata sul binomio, il volteggio è basato su un vero e proprio trinomio. Il terzo protagonista di questo successo si chiama Levante del Monte Acuto, cavallo Sella Italiano nato in Sardegna nell’allevamento del Monte Acuto, alto al garrese ben 191 centimetri.

La livornese Giorgia Fanucci del Club Ippico Icaro Blu di Ponsacco è invece la neo campionessa italiana nella categoria Yang Vaulter. Allenata dai tecnici Giulia Bardelli ed Elettra Lambardi, ha partecipato con il cavallo Sperlari Gold. Per lei anche un bellissimo settimo posto ai campionati europei con il cavallo Bambola.

Ai campionati italiani, oltre a Valeria e Giorgia, hanno partecipato: Elisa Puccio, Matilde Soro Sofia Mancini, Gioia Patalani, Maria Volpi e Ursula Seeger per l’Unicorno; Irisi Arena e Alice Lombardo in coppia con Costanza Lucarelli per il Club Icaro Blu di Ponsacco; Rossana Cordon per il Club Terrebrune di Pisa. Medaglie di bronzo per Gioia Patalani, Sofia Ferri ed Emma Mascolo per l’Unicorno; Tommaso Pietroni per il Club Icaro Blu di Ponsacco.

"I più sinceri complimenti alle neo campionesse italiane e tutte le atlete della Toscana – commenta il presidente del Comitato toscano Fise Marco Innocenti –; e complimenti a tutti i centri toscani che hanno partecipato a questo importante appuntamento sia per l’impegno e la professionalità che ogni giorno mettono nel dedicarsi alla preparazione sia degli atleti che dei cavalli, sia per i risultati ottenuti e per l’alto livello dimostrato dai propri atleti e dai rispettivi tecnici".