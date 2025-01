Campionato Fisi a Bolzano. Quanti premi agli Sci Club

Sulle nevi di Val Sarentino, in provincia di Bolzano, si sono disputate nelle scorse settimane le gare del campionato nazionale Fisi - Comitato Appennino Emiliano per la categoria Children: due giganti a una sola manche. Diversi gli atleti modenesi che si sono messi in luce fra gli Under 14 e 16 in rappresentanza degli Sci Club della nostra provincia (in foto i premiati): Sestola, Cimone Ski team, Fanano e la neonata CimonExperience.

In gara 1, nella categoria ragazzi Under 14, il primo posto è stato conquistato da Alberto Turchi, Sci Club Fanano 2001, terzo posto per Pietro Venturelli, Sci Club Sestola, mentre quarto e quinto sono giunti rispettivamente Leonardo Mari, Cimone Ski, e Lorenzo Seghi, Sci Club Sestola.

Fra le Under 14 femminile vittoria per Greta Boselli, Sci Club Sestola, che ha preceduto l’atleta del Cimone Ski Emma Antoni, seconda, e Bianca Panzica, portacolori dello Sci Club Sestola giunta quarta. Sempre in gara 1 la classifica allievi maschile Under 16 ha visto salire sul secondo gradino del podio Jacopo Martinelli e sul terzo Gabriele Ferrari, tesserati Sci Club Sestola, che hanno preceduto Alessandro Bentivogli del neonato Club CimonExperience, quarto.

Nella classifica allievi Under 16 femminile da segnalare l’atleta del Sci Club Sestola Romina Chiarugi, seconda, e la portacolori del Cimone Ski Sara Prandini, quarta. Soddisfazioni per I Club modenesi anche in gara 2, cominciando con la classifica ragazzi Under 14 maschile vinta da Alberto Turchi, Sci Club Fanano 2001, con al quarto posto John Matteo Minelli, Sci Club Sestola, e quinto Leonardo Mari, Cimone Ski.

Nel femminile ragazzi Under 14 primo posto per Greta Boselli, Sci Club Sestola, secondo gradino del podio per Emma Antoni, Cimone Sky, e quinto posto per Bianca Panzica, Sci Club Sestola. Allori e soddisfazioni anche nella classifica allievi Under 16.

Nella sezione maschile da segnalare il secondo posto di Gabriele Ferrari, Sci Club Sestola, il terzo gradino del podio del portacolori del Cimone Xperience Alessandro Bentivogli allenato da Emanuele Boschetti e Matteo Magnani oltre al quarto e quinto posto occupati dagli atleti dello Sci Club Sestola Jacopo Martinelli e Jacopo Querciagrossa.

Nella classifica femminile in evidenza la sciatrice del Club di Sestola Romina Chiarugi, seconda, e le portacolori del Cimone Ski Sara Prandini e Giulia Braccini, rispettivamente quarta e quinta. Un inizio di stagione ricco di soddisfazioni per gli sci club modenesi, protagonisti nelle differenti classifiche ragazzi ed allievi, con i propri atlenti festanti sui rispettivi podi.