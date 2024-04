Campionato Grandi eventi. Show di auto storiche e non

L’equipaggio bresciano composto da Alberto e Federico Riboldi conquista la vittoria del circuito stradale del Mugello 2024, secondo appuntamento del campionato italiano Grandi Eventi, gara di regolarità per auto storiche e moderne. Evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia e di Firenze, dal Club Aci Storico, con la collaborazione della Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti. I bresciani Riboldi, padre e figlio della Franciacorta Motori, hanno siglato l’allungo nella seconda parte della prima tappa tra gli splendidi colli del Chianti e partita dal Piazzale Michelangelo a Firenze, per poi concludersi al Mugello Circuit. Secondo posto per il il siciliano Mario Passanante, campione in carica insieme al codriver Alessandro Molgora. Presenti oltre 60 equipaggi di varie nazionalità.

Terza piazza generale per la RC2 dei varesotti Roberto Crugnola e Annalisa Mentasti su Fiat 508. Subito dietro i coniugi palermitani, Giovanni Moceri e Valeria Dicembre, e i due siciliani, Francesco e Giuseppe, sulla Fiat 508 della Franciacorta Motori. Sesti e primi di Categoria Rc1, Gianmario Fontanella navigato da Annamaria Covelli su Fiat 514S della Promotor Classic. Settimi sono Massimo Zanasi e Corrado Corneliani. Nella top ten anche Sergio Sisti e Anna Gualandi su Lancia Lambda, Massimo Bisi e Claudio Cattivelli su Porsche 356 e Alberto Diana e Annalisa Bellante.

Il podio delle prove di media vede primi classificati Magnoni e Vanoni su Fiat 508C; Moceri e Dicembre su Lancia Ardea e Crugnola e Mentasti su Fiat 508. La coppa gentleman è stata attribuita a Massimo e Lapo Ermini su Lancia Lambda, mentre tra le scuderie è svettata la Franciacorta Motori del presidente Alessandro Molgora. Nella categoria vetture Gt il campione in carica Giordano Mozzi con Marco Giusti sigla l’acuto, seguito dalla spettacolare Ferrari 812 Superfast. I coniugi lucchesi Fabio Vergamini e Anna Lisa Fabrizi con la Ferrari 488 Gtb ottengono la seconda piazza assoluta, precedendo Celestino e Oreste Sangiovanni su Ferrari 812 Gts.

La classifica prove di media sorride a Eitel e Lorenzo Monaco su Ferrari F12, secondi Vincenzo Ferrari e Giovanna Berghenti, mentre terzi sono Vergamini e Fabrizi. Coppa delle Dame a Vania Parolaro e Ornella Pietropaolo su Porsche 911 Carrera 4S. Mentre tra le scuderie, l’alloro è andato alla Ferrari Club Italia. Ricco il parterre di equipaggi stranieri la cui competizione interna è stata vinta da Frank Binder e Bastiaan Van Zuijlen su Ferrari 296 Gts. A tributare i dovuti riconoscimenti ai vincitori sono stati Vincenzo Leanza, direttore Aci Storico; Massimo Ruffilli, presidente dell’Automobile Club Firenze; Gino Taddei, presidente della Scuderia Clemente Biondetti. Francesco Querusti