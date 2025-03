Campionato italiano di tiro alla fune. Team Valtellina, muscoli di bronzo

Un bronzo e un quarto posto: si è chiusa con onore la missione del team valtellinese al palasport di Camaiore per la finale del Campionato italiano di tiro alla fune indoor promossa dalla Figest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali. In palio, il titolo di Campione d’Italia nella categoria 600 kg e la finale promozionale nella categoria 450 kg mix. Nella categoria massima, il tricolore è finito nella bacheca dei Bellatores di Monte Urano (Fermo). Argento al Cobra di Fermo e terzo posto per il team del Tiro alla Fune Valtellina di Sondrio. Nella finale 450 kg mix, dove i team in gara si sono raddoppiati rispetto allo scorso anno, a trionfare sono stati i Cobra di Fermo, che hanno preceduto i Bellatores di Monte Urano e la Cerberi Academy.

Ai piedi del podio il Tiro alla Fune Valtellina. Ma, "come spesso accade nel mondo dello sport, non tutte le giornate vanno come dovrebbero o come ci si è immaginati, nonostante la preparazione, l’impegno e i sacrifici di un anno intero – le parole del team valtellinese –. Ciò che conta davvero, però, è come reagiamo di fronte alle difficoltà, imparando e continuando a lottare con ancora più determinazione per raggiungere i nostri obiettivi". Del resto, "lo sappiamo da sempre: ogni battuta d’arresto è solo un passo verso la crescita e il miglioramento e la vera forza non sta nel vincere sempre, ma nel non arrendersi mai, da squadra unita e vera quale siamo". Comune una medaglia i ragazzi lombardi se la sono messa al collo: "Ora abbiamo la testa alla finale della categoria 640 kg in programma domenica a Morbegno", forti del successo di Camaiore.

All’evento in Toscana erano presenti Nicola Cappelletto, vice-presidente di specialità in Figest e Alfredo Dalla Luche, consigliere di specialità per la provincia di Lucca, a testimonianza della grande importanza della competizione nel panorama nazionale del tiro alla fune. Matteo Capeccia, responsabile Figest del settore indoor del tiro alla fune, ha sottolineato l’ottimo riscontro di atleti e tifosi: "È stata una giornata di sport e passione, che ha confermato il valore delle squadre partecipanti e la crescita di questa disciplina. Complimenti a tutti gli atleti e agli organizzatori per l’impegno e la dedizione che hanno reso possibile un evento di tale livello". Con una cornice di pubblico calorosa e un livello agonistico elevato, la giornata di gare al palasport di Camaiore ha segnato un ulteriore passo in avanti nella promozione del tiro alla fune indoor in Italia, lasciando grande entusiasmo per le prossime competizioni.