Campionato italiano velocità. Dalla Porta, una vittoria e un ritiro

Una vittoria ed un ritiro, nel tentativo di rimontare. E’ il bilancio che Lorenzo Dalla Porta può tracciare al termine della seconda tappa del Campionato Italiano Velocità, andata in archivio ieri. Sul circuito di Vallelunga, il pilota di Montemurlo aveva iniziato nel migliore dei modi, conquistando la pole position e vincendo "gara 1" due giorni fa. C’erano tutti i presupposti per la "doppietta", invece in "gara 2" non tutto ha funzionato a dovere: per un problema alla sua Yamaha R6 è stato costretto a partire dalla pit lane. E nel tentativo di risalire la china, è caduto ed è stato costretto a ritirarsi.

Lorenzo ha, ad ogni modo, avuto il tempo per scalare la classifica generale, guadagnando qualche altro posizione: adesso è ottavo in campionato con 34 punti, con la vetta occupata da Davide Stipe che dista oltre trenta lunghezze.

Il tempo per riproporsi adesso non mancherà. A partire dallo JuniorGp "Stock", dove Dalla Porta resta leader del campionato.

G.F.