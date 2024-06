Campionato offshore. La Galiola al Drago Volante

È Drago Volante il vincitore assoluto della Galiola 2024, prova d’altura valida per il campionato italiano offshore organizzata dal Circolo Velico Ravennate. Il Farr 30 di Antonella Gismondi ha fatto registrare la miglior performance overall in tempo compensato, utile a scavalcare, tra gli altri, il TP52 Blue di Bonfiglio Mariotti, protagonista indiscusso della regata, che ha guidato in tempo reale per tutta la sua interezza, conquistando i line honors a tempo di record.

Nella graduatoria in tempo compensato ad inserirsi tra i due, sono stati anche Mr Hyde di Marco Rusticali, che ha fatto suo il 2° posto, e Colombre di Massimo Juris, che ha completato il podio overall. La regata, lunga 162 miglia no stop, si è svolta sulla rotta congiungente Ravenna e l’isola croata de la Galiola. Blue ha completato il percorso in 21h 36’ 2’’, migliorando sensibilmente il record stabilito anni or sono da Strale i cui armatori, Bandini-Bruni, hanno animato la premiazione, raccontando la storia della Galiola e consegnando di persona il trofeo del record all’equipaggio di Blue.

Ad aggiudicarsi il voucher relativo al progetto Road to Barcelona, promosso da Unicredit e mirato a premiare i due velisti di età compresa tra i 16 e i 25 anni primi sul traguardo, sono stati Alessandro Mazza e Ludovico Zambelli, impegnati a bordo di Drago Volante. Entrambi saranno invitati a Barcellona per assistere, dal 20 al 22 settembre, alla Unicredit Youth America’s Cup. I successi nei raggruppamenti per s Blu 3 (classe B) di Andrea Mancini; Drago Volante (classe C) di Antonella Gismondi e Blue (casse 0) di Bonfiglio Mariotti. Archiviata l’edizione 2024 della Galiola con la cerimonia di premiazione svoltasi presso la sala Minardi del Circolo Velico Ravennate, il sodalizio di via Molo Dalmazia guarda all’imminente Festivela del weekend.