Campionato regionale Csi. Barbanella Uno sempre sul podio

Tre medaglie a squadre e due a livello individuale. Oltre a a vincere la classifica per attrezzi, piazzandosi inoltre terza a livello regionale per numero di atlete iscritte. Pioggia di risultati positivi per la Polisportiva Barbanella Uno nella ginnastica artistica nelle gare che si sono svolte a Pisa valevoli per la prima prova del campionato regionale Csi categoria Medium individuale e a squadre. La Polisportiva Barbanella Uno ha partecipato con le bambine del settore Promozionale, molte delle quali alla loro prima esperienza di gara. Nonostante la giovanissima età e la poca esperienza, i risultati non sono mancati.

Questi i risultati. Conquista la medaglia di bronzo la squadra Lupette formata da Dyana Terminali, Giovanna Corobene, Serena Di Vuolo, Evaluna Mori e Camilla Pacini, tutte bambine di appena 6 e 7 anni. Secondo posto nella categoria Allieve, invece, per la squadra formata da Stella Borsetti, Carlotta Corridori, Margherita Marconi e Sofia Masi, seguite dalla squadra composta da Aurora Badessa, Viola Boselli, Giulia Scardia, e Greta Veza, terza classificata.

E se le medaglie sono fioccate nella competizione a squadre, le atlete che hanno preso parte alla gara individuale non sono state da meno. Medaglia d’argento per Giulia Vannucci nella categoria Junior e di bronzo per Aurora Sartori nel concorso assoluto. Per quanto riguarda la classifica per attrezzi, vince Camilla Lorenti al volteggio, seguita da Carlotta Mainardi che ottiene anche il bronzo al corpo libero; ottimo il terzo posto al volteggio anche per Noemi Francalacci.

La società sportiva ha deciso di portare in gara più di 40 ragazzine, ottenendo anche il terzo posto regionale per numero di atlete iscritte. Un risultato straordinario che rende orgogliose le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali, Linda Zambernardi e Serena Sabato e fa ben sperare per le competizioni future.