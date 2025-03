Campionato regionale in vasca corta. Linda Martelli e Alberto Fabbri si aggiudicano i 400 misti di nuoto

Linda Martelli e Alberto Fabbri sono stati protagonisti nelle finali del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta, svoltosi nello scorso fine settimana a Riccione. Linda Martelli (Ragazze, primo anno) ha vinto nei 400 metri misti e si è piazzata seconda nei 200 rana, mentre Fabbri (Ragazzi, 14 anni) si è aggiudicato i 400 misti e ha ottenuto il terzo posto nei 100 farfalla con un tempo tale da consentirgli la partecipazione ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione. Due ottimi risultati per gli atleti del Nuoto Sub Faenza.

Per gli agonisti delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi le finali del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta proseguiranno sabato e domenica a Carpi. Le gare di domenica (verranno svolte a porte chiuse e saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook fin emiliaromagna). Domenica torneranno in azione anche le nuotatrici e i nuotatori Master che in vasca corta alla piscina comunale di Forlì saranno impegnati nel nono Trofeo Fanatik Team.

Le sincronette sono invece reduci da un ricco weekend di gare: da oggi a domenica la piscina comunale di Forlì ha ospitato i Campionati nazionali primaverili Uisp con gli esercizi obbligatori "a modo mio" per le Esordienti C e B, mentre domenica è stata dedicata alle squadre Master. Ludovica Bambi (Esordienti B) si è classificata seconda ed Amanda Baracani (Esordienti B) quarta negli "obbligatori".