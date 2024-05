Campionato Serie C. Gispi vince il match con Olbia . E consolida il terzo posto

L’obiettivo era di chiudere la stagione con una vittoria, facendo risultato pieno in trasferta contro il fanalino di coda del girone promozione. E così è stato: con il successo ottenuto in Sardegna contro l’Olbia, i Gispi Tigers hanno consolidato definitivamente il terzo posto in classifica nel raggruppamento della fase interregionale del campionato di Serie C di rugby. Un incontro senza storia, come illustra il 38-7 finale: le due mete di Banci (la prima delle quali trasformata da Mancini) e una meta tecnica hanno permesso ai ragazzi di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini di andare sul 17-0 prima della fine del primo tempo. Un divario ampliatosi ulteriormente nella ripresa grazie agli acuti di Ceragioli, Gorgeri e Mancini, prima che i padroni di casa riuscissero ad accorciare le distanze ma senza poter più rientrare in partita. Cinque vittorie ed altrettante sconfitte nella seconda fase, con i Tigers che si sono confermati terza forza del gruppo dietro le seconde squadre di Cavalieri e UR Firenze: un’ottima base dalla quale ripartire.