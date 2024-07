Campus in Maremma. Charlotte Metro protagonista

La squadra 2011/2012 dei bambini di Charlotte Metro in visita a Grosseto per un campus calcistico. Sono stati quasi una settimana, all’ Hotel Airone, i giovani calciatori del Charlotte Metro, squadra di calcio del North Carolina per un entusiasmante campus organizzato dalla Mad Academy di Piero Capponi all’Invictasauro. Questo evento ha rappresentato un’opportunità unica di scambio culturale e sportivo, portando giovani talenti americani a confrontarsi con le realtà calcistiche locali. Durante il campus, i piccoli atleti americani hanno partecipato a una serie di allenamenti intensivi sotto la guida degli allenatori di Mad e dell’Invictasauro, migliorando le loro abilità tecniche e tattiche.

Ma l’esperienza non si è limitata solo agli allenamenti: i bambini hanno avuto l’opportunità di giocare delle partite amichevoli contro squadre locali pari etá come l’Invictasauro e la Nuova Grosseto. L’agenzia maremmana Spostamenti ha poi riservato ai ragazzi due gite culturali a Roma e Firenze. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, consolidando i legami tra le comunitá di Charlotte e Grosseto promuovendo lo sport e la cultura italiana. Un evento che rimarrá nei ricordo dei giovani coinvolti, appresentando un momento significativo del loro percorso sportivo e umano. Un’esperienza che, senza dubbio, porteranno con sé per tutta la vita.