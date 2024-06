Canappa Boxing Club, brillano i baby agli interregionali

Ancora sul podio i baby pugili della Canappa Boxing Club di Porto Recanati, allenati dal tecnico Walter Palombini, agli interregionali di Fermo e alle regionali di San Benedetto. A brillare è stato David Palombini, primo nelle Marche e quinto a livello italiano nella categoria Allievi (30-40 chili). Tra l’altro, l’anno scorso è stato convocato nella nazionale e ha ottenuto un oro a Roma nella manifestazione "Cintura del Gladiatore", oltre ad aver trionfato al torneo di Livorno. Grazie ai tanti titoli ottenuti, tra cui quelli di campione regionale e interregionale, insieme a un oro nei criterium Marche, ha conquistato la convocazione per i campionati italiani di settembre. La punta di diamante al femminile del sodalizio è Eleonora Carletti, categoria Allievi (60 chili), laureatasi campionessa regionale e interregionale con la convocazione per i tricolori "Sparring Io", di settembre. Albert Chernouz, categoria Allievi (50 chili), ha vinto l’oro nel criterium Marche, per poi centrare il titolo di campione regionale e arrivare secondo agli Interregionali. Anche per lui è scattata la convocazione alla Coppa Italia a Roseto, che si svolgerà nel weekend. Si è detto soddisfatto Emanuele Castellani, presidente della Canappa Boxing Club.