Canestri e mete d’autore. L’ultima sfida Macron

Basket e rugby uniti dagli stessi colori. Che non è solo la tonalità dell’azzurro che contraddistingue le nostre nazionali, ma anche il marchio Macron, l’azienda bolognese che produce le maglie per le due rappresentative. E in occasione dell’incontro in programma oggi a Udine, tra la nazionale italiana di rugby e i ’Pumas’ dell’Argentina, c’è stato un incontro. O meglio, il ct della nazionale di basket, Gianmarco Pozzecco, che in Fortitudo conoscono bene, ha assistito all’allenamento di rifinitura dei rugbisti. E in quella occasione, con le maglie Macron, ha posato insieme con Gonzalo Quesada. I due tecnici, oltre a parole di stima e consigli, si sono anche scambiati le rispettive maglie delle nazionali.