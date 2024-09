Canoa, convocazioni prestigiose in Ungheria. Boari, Cappelletti e Carletti ai Mondiali

Importanti convocazioni per le giovani velociste del Canoa Club Ferrara che rappresenteranno l’Italia agli Olympic Hopes e ai Mondiali di Canoa Maratona. Serena Boari, Celeste Cappelletti e Francesca Carletti sono partite alla volta di Szeged in Ungheria, dove dal 19 al 22 settembre, con la squadra nazionale Under 17, parteciperanno agli Olympic Hopes, manifestazione nella quale si sfideranno più di 700 giovani canoisti in arrivo da tutto il mondo e che vivranno il sogno di una grande gara internazionale.

Negli stessi giorni Ines Ged sarà a Metkovic in Croazia con la Nazionale di Canoa Maratona per partecipare ai Campionati Mondiali in categoria Junior. Quattro convocazioni per le giovani promesse del Canoa Club Ferrara, che arrivano a suggellare una stagione contrassegnata da numerosi titoli nazionali vinti e molti risultati importanti, come quelli di Milano dello scorso week end.

Tutto questo grazie ad una accurata preparazione atletica e tecnica svolta dagli allenatori durante tutto l’anno, per arrivare pronti ad affrontare i numerosi impegni di questa lunga stagione agonistica. Le quattro convocazioni danno grande entusiasmo a tutta la squadra di velocità e tanti nuovi stimoli per affrontare l’imminente preparazione invernale.