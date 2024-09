Canoa. Costa del San Bartolo: traguardo per amatori

Domani ritorna l’appuntamento con la 3ª edizione del Raduno Canoistico Amatoriale "Costa delle Falesie". L’ evento è una iniziativa che mira alla promozione e valorizzazione della costa del Parco San Bartolo e del suo entroterra ed è rivolta agli appassionati di kayak da mare e Sup, entrambe specialità in forte sviluppo perchè abbinano l’atto sportivo alla possibilità di esplorare il territorio in modo capillare ed ecologico. La manifestazione è stata ideata ed organizzata alcuni anni fa da Fabrizio Russo di "Calypso Adventure", canoista di lungo corso, protagonista di viaggi avventura in canoa e noto organizzatore di vari eventi canoistici.

Grazie alla disponibilità e collaborazione delle amministrazioni di Pesaro, Gabicce, Parco Naturale San Bartolo, Capitaneria di Porto e varie importanti aziende locali, l’iniziativa è decollata nel 2022 con la 1ª edizione. Anche quest’anno i canoisti salperanno domenica 15 settembre alle ore 10,30, dalla spiaggia libera di Sottomonte a Gabicce, per navigare verso sud lungo le falesie del San Bartolo, per 13 km fino a Baia Flaminia con una sosta intermedia sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara. L’arrivo a Pesaro è previsto per le ore 14,30 circa, per proseguire poi con pranzo e premiazioni, consegna attestati di partecipazione, lotteria finale con ricchi premi offerti da aziende partner. L’auspicio ed augurio dell’organizzatore è che il raduno "Costa delle Falesie possa diventare negli anni un importante appuntamento a livello nazionale ed internazionale per tutti gli appassionati di questo sport ed anche una ulteriore attrattiva turistica per tutta la Riviera del San Bartolo. Infoline: 3929050037 [email protected]

l. d.