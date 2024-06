Canoa e kayak: i campionati italiani. Il Massarosa va forte

Inizio di stagione agonistica promettente per il Circolo Canoa Kayak Massarosa. A Firenze si è svolto il campionato italiano Maratona di canoa e kayak con la partecipazione di parecchie società della penisola. La società versiliese ha ottenuto tre medaglie d’argento con gli equipaggi di C2 (canadese biposto): categoria Ragazzi (Neri Maggini-Gabriele Lovi); categoria Junior (Samuel Savino-Thomas Bonuccelli); categoria Senior (Michael Radwan-Stefano Silicani). Poi un bronzo con la canadese monoposto categoria Ragazzi con Maggini. Buoni piazzamenti anche per Silicani e Lovi (quarti in canadese monoposto) e Davide Galanti con Radwan (sesti in K2 Under 23). Buona prestazione per Nicolò Urangi in categoria Cadetti B. Complessivamente come società il CK Massarosa è arrivato 8° su 64 partecipanti e 2° nella categoria canadese. In precedenza a Sabaudia si erano svolti gli italiani di fondo 5000 metri con l’oro per il K4 Master G Sciamanna-Agostini-Milazzo-Lanfredini ed il bronzo con canadese C4 Savino-Radwan-Lancioni-Bonuccelli oltre ai piazzamenti per Silicani-Radwan in canadese monoposto e per Maggini-Lovi in C2.