Canoa in lutto per Giglioli. Creò il Centro ’Beppe Mazza’

"Ciao Giglio, un ‘maestro’ di vita, e sport". La comunità di Pontelagoscuro e non solo piange Adriano Giglioli, deceduto nella giornata di domenica. Aveva 70 anni, pensionato, abitava a Pontelagoscuro, lascia la moglie e i due figli. Giglioli è stato insegnante di educazione fisica, nonché presidente e primo fondatore del Centro Canoa ‘Beppe Mazza’ di Pontelagoscuro, ed è stato anche consigliere nazionale Fick. Il funerale sarà celebrato domani alle 9 in Certosa. Un impegno costante per lo sport quello di Adriano Giglioli, che sfociava anche verso un forte senso civico, in prima linea per le istanze della comunità dove abitava. È stato anche consigliere della Circoscrizione 3 nel 2012. Un ricordo commosso di Andrea Sgaravatto, che con Adriano Giglioli è ‘cresciuto’ sportivamente e non solo: "Giglio per me ha rappresentato tanto ed in maniera significativa. È stato un amico, un padre e un nonno, persona che sapeva trasmettere valori unici, disponibile verso tutti. Quando avevo 13 anni venivo da un quartiere non dei migliori, fu lui a spingermi ad andare in palestra e fare canoa. Il ricordo più bello è quando ho iniziato e mi portò una canoa canadese in bicicletta, cosa incredibile se si pensa la sua dimensione e peso".

Il racconto s’interrompe per le lacrime, Andrea Sgaravatto riprende: "Emozionante quando mi disse ‘Andrea hai talento’. Fui selezionato per la nazionale senior di canoa e lui si prodigò anche con le scuole per garantire e pianificare allenamenti con le verifiche. Lui è sempre stato presente, aveva una parola per tutti. La nascita del canoa club ‘Beppe Mazza’ è stata molto grazie a lui. Ci mancherà molto". Un altro ricordo quello di Marco Margotti, 53 anni e socio del CC ‘Beppe Mazza’: "Un uomo dai grandi valori, ha portato molti giovani a fare canoa portandoli via dalla strada, crescendo giovani che hanno disputato mondiali e non solo. Saremo presenti al funerale con i colori sociali per salutarlo".

Mario Tosatti