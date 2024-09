Canoa Polo. A Vigarano il Memorial Bertoncelli

Questo fine settimana nei giorni 31 agosto e 1 settembre, all’Oasi di Vigarano Pieve, sede estiva del Canoa Club Ferrara, si terrà la quarta edizione del torneo di Canoa Polo intitolato a “Luca Bertoncelli”.

All’evento saranno presenti le squadre di tutto il Nord Italia, oltre a una squadra proveniente dalla Spagna.

I polisti che si sfideranno in tornei, suddivisi per categorie di età, avranno a disposizione due campi galleggianti sulle acque limpide del lago di Vigarano Pieve (Foto Piazzi).

Il Polo coniuga la canoa con la pallamano e il basket e chiunque voglia assistere alle spettacolari partite che offre questo sport, potrà farlo sedendosi comodamente al bar, avendo i campi proprio di fronte ai tavolini della distesa esterna del punto ristoro.

Per quanto riguarda la canoa invece, è stato un bellissimo mese di agosto per il Canoa Club Ferrara, che nel Settore Velocità a Castel Gandolfo ha partecipato al Campionato Italiano per le categorie Ragazzi, Junior e Under 23 aggiudicandosi ben tre titoli italiani, quattro argenti e quattro bronzi.