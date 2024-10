Canoa Slalom. Veggi, che capolavoro: è campione d’Italia

Era dagli anni ’80 che mancava un titolo italiano a Firenze della canoa slalom, quando vennero vinti due campionati a squadre.

Quarant’anni dopo, è Fausto Veggi a vincere il Campionato Italiano di canoa slalom, imponendosi con il suo K1 nella combattuta categoria Junior.

Veggi è stato protagonista di un finale di stagione brillante, con un crescendo di risultati positivi e di maturità agonistica frutto di un lavoro di preparazione e allenamento che l’ha visto scendere i canali di mezza Europa. Tre settimane fa a Valstagna si era già notato questo cambio di passo: in una gara composta da tre prove, Fausto le aveva vinte tutte dimostrando un ottimo stato di forma.

Condizione ottimale confermata anche in quest’ultimo appuntamento stagionale, arrivato come recupero di una gara che avrebbe dovuto disputarsi a giugno in Val di Sole ma rimandata a causa della portata eccessiva del fiume dove si trovava il campo gara. Il recupero è stato destinato a Vobarno, casa di uno dei principali concorrenti di Fausto Veggi alla vittoria finale del campionato.

A Vobarno Fausto ha cominciato gestendo molto bene la gara, con una prima manche di qualifica condotta in controllo, con l’obiettivo di accedere direttamente alla finale ma senza strafare. L’ingresso in finale è arrivato con il terzo tempo, mentre il primo qualificato aveva un tempo migliore di oltre sette secondi.

Questo ritardo sul cronometro ha fatto pensare che non sarebbe stato facile centrare un risultato eccezionale. In finale invece Fausto è sceso molto pulito, spingendo e dando forza nei tratti in cui si poteva andare più forte e controllando invece nelle frazioni più impegnative del percorso. Alla fine Fausto Veggi ha spuntato il miglior tempo al netto delle penalità comminate per tocchi di porta o salti, conquistando il Campionato Italiano K1 Junior.

Fausto Veggi è fiorentino nato nel 2006, frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico al Gobetti Volta.