Canottaggio Bronzo . Canottieri Ravenna al Trofeo delle Regioni

Una medaglia e tanti buoni piazzamenti. Questo il bilancio della Canottieri Ravenna ai Campionati italiani di società, al Trofeo delle regioni ed al meeting nazionale allievi e cadetti sul lago di Corgeno, in Lombardia. Il bronzo lo ha portato a casa Emma Sabatini col body biancoverde dell’Emilia Romagna nel singolo cadette, dietro a Liguria e Lombardia. Nella gara valevole per il Meeting nazionale allievi e cadetti, la stessa Sabatini conduce tutta la gara in terza posizione ma a duecento metri, per colpa di uno sfortunato embardée, viene superata, finendo quarta per soli 34 centesimi. Settimo posto finale, invece, per il ‘quattro di coppia’ U18 composto da Christian Vittori, Filippo Tassinari, Emanuele Palacio Cano e Nicola Sansovini che, dopo la semifinale chiusa al 2° posto in 6’40"49, ha migliorato in finale con 6’34"86 a due secondi dal podio. Sempre all’interno dei Campionati italiani di società, nel singolo U18, il quindicenne Alessandro Mazzotti (foto) si è classificato al 3° posto delle qualifiche col tempo di 8’16"21, che però non è stato sufficiente per superare le eliminatorie ed accedere alle semifinali.