Canottaggio. Gran Gala del remo biancorosso, Canottieri in festa

Rivivere insieme a molti protagonisti di ieri e di oggi gli ultimi quarant’anni della Canottieri Firenze. Questo il tema del "Gran Gala del remo biancorosso" che si è tenuto al Teatro Goldoni di Firenze. Con la regia del presidente Michele Nannelli e del vice Niccolò Bagnoli sono sfilati sul palco i vincitori dei titoli italiani, europei e mondiali, e gli atleti che con la guida dell’allenatore Luigi De Lucia sono nati o cresciuti agonisticamente sull’Arno al Ponte Vecchio e che hanno rappresentato Firenze e l’Italia ai Giochi olimpici.

Dopo aver ricordato i primi, ormai scomparsi: Alvaro Banchi e Maurizio Clerici che parteciparono a quelli di Melbourne 1956, la scena è toccata a Filippo Soffici, bronzo nel quattro di coppia a Barcellona 1992; Andrea Marcaccini, in gara a Londra 2012 nel quattro con paralimpico; Fabrizio Caselli a Rio de Janeiro 2016 nel singolo paralimpico; Stefano Oppo, bronzo a Tokyo 2021 e argento a Parigi 2024 nel doppio pesi leggeri; e Leonardo Pietra Caprina, azzurro a Parigi nell’otto. Mancava tra questi solo Francesco Fossi, due volte azzurro olimpico (Londra 2012 e Rio 2016) e oggi tecnico dell’Olanda, vincitore nel 2023 del premio di "Miglior allenatore internazionale dell’anno".

Molti premiati, per riabbracciare dopo tanto tempo anche i loro ’vecchi’ compagni erano tornati a Firenze dalle località dove ora vivono e lavorano; ed è stato quello l’aspetto più toccante della festa. Dall’azzurro Alberto Menini alle prime storiche medaglie iridate della Canottieri, Simone Sansavini e Niccolò Giannini; dal quattro con societario di Federico Achilli, Andrea Decoro, Federico Grossi e Niccolò Marino alle ragazze che agli inizi degli anni 2000 hanno fatto la storia in Italia e nel mondo del remo ’rosa’ fiorentino, come Anna Bonciani, Camilla Espana, Anita Pinto e Giulia Magnatta.

Per arrivare ai più giovani e ai successi più recenti; non poteva mancare Giovanni Paoli che a 17 anni ha già vinto un titolo mondiale e due europei under 19 sul quattro senza, e nove titoli italiani.

