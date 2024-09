Canottaggio, il fiorentino Giovanni Paoli trionfa ai mondiali under 19

Firenze, 26 agosto 2024 – È più azzurro che mai il cielo del Canada. Non solo: sul primo posto del podio è impresso anche il giglio fiorentino. Gli azzurrini fanno risuonare le note dell’Inno di Mameli a St Catharines, in Canada, dopo aver primeggiato sulle acque del Royal Canadian Henley Rowing Course. E il nostro Giovanni Paoli si è laureato Campione del Mondo nella specialità del ‘quattro senza’ under 19. Il capovoga fiorentino ha condotto magistralmente l’armo azzurro (composto anche da Cassina e Bancora della Canottieri Lario e Sostegni della Canottieri Limite) in una cavalcata trionfale che ha visto la nostra imbarcazione, la Regina delle Acque, come si suole chiamare, controllare a debita distanza i rivali di Gran Bretagna e Cina.

“Grazie a Giovanni, agli atleti componenti delle squadre agonistiche, allo staff tecnico ed alla dirigenza sportiva della Canottieri Firenze, per un successo che ripaga degli sforzi di un intero anno di sacrifici". Giovanni Paoli, 17 anni, allievo di Luigi De Lucia, è nato e cresciuto sull’Arno all’ombra del Ponte Vecchio, e finora in carriera ha collezionato risultati di grande prestigio. Fra i tanti, il titolo di campione d’Europa under 19 sulla stessa barca anche un anno fa in Francia, due bronzi in Coupe de la Jeunesse un anno prima sull’otto, un quinto posto ai Mondiali di categoria e ben 10 medaglie tricolori. E ora alla lunga lista si aggiunge anche il titolo di Campione del Mondo.

