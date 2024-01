Canottaggio. Limite apre il nuovo anno remiero

La tradizionale uscita in Arno nel giorno dell’Epifania ha ufficialmente inaugurato il nuovo anno remiero della Canottieri Limite, il 163esimo per la società più longeva del panorama italiano. Il meteo incerto e la forte corrente in Arno hanno costretto molti equipaggi a restare a terra, ma è stata comunque l’occasione per il classico pranzo sociale tra atleti, soci, amici e parenti. Tra i numerosi commensali anche tre ospiti d’onore: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’onorevole Dario Parrini e il consigliere regionale Enrico Sostegni, oltre naturalmente al sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti e il presidente della Pro Loco, Edoardo Antonini. Durante la giornata sono stati assegnati anche tutta una serie di attestati di partecipazione ai vari atleti biancazzurri, oltre a dei premi per il campione del Mondo 2023 Ernesto Rabatti con il Quattro per Pesi Leggeri e la coppia Leonardo Sostegni-Tommaso Laganà, campioni europei Under 19 sul Quattro senza. I tre, in occasione della cerimonia del “Premio Navicello“ dello scorso dicembre, avevano anche ricevuto la cittadinanza onoraria.