Canottaggio. Master, quelle vogate che pesano: sono loro i vice campioni d’Italia

Si sono appena conclusi a Pescara i campionati italiani di Coastal Rowing, specialità Beach Sprint, con belle soddisfazioni per la Canottieri Pesaro. Nella giornata di sabato i Master, guidati dall’allenatore Maurizio Mancini, hanno meritatamente conquistato il titolo di vice campioni d’Italia, con ben 2 equipaggi: il doppio femminile Over 54 di Francesca Fabbrini e Antonella Lobuono, e il C4+ Mix Over 54 di Paolo Attili, Gigliola Barbieri, Aldo Calcagnini, Antonella Lobuono, timoniere Federico Mariani. Nella giornata di domenica altri splendidi risultati sono stati ottenuti dai giovani: Il C4+ M Under19 ha vinto con una prestazione entusiasmante la medaglia di bronzo con Paolo Giustiniani, Emanuele Domenicucci, Manuel Riccardi, Luca Rossaro, timoniere Federico Mariani. Nella categoria C4+ F Senior, l’equipaggio formato da Alice Casadei, Gloria Pierleoni, Novella Savorani, Elena Cospito, timoniere Flavia Giustiniani, ha regalato una forte emozione conquistando la medaglia di bronzo. Tra le altre gare va sottolineata l’ottima prestazione di Federico Mariani, che nel singolo U19 si è classificato al 4°posto su 23 partecipanti, alle spalle soltanto di tre atleti di caratura internazionale. Un grosso applauso alla professionalità e alla passione dell’allenatore Fabio Castrignanò. Complessivamente la Canottieri Pesaro ha partecipato con ben 21 atleti (ricordiamo anche Fabio Giustiniani, Simone Maietta, Daniela Polegato, Patrizia Sabattini e le riserve Alida Campana e Valentina Caniparoli) e 12 equipaggi, a dimostrazione di come la società sia perfettamente in linea con la Federazione sulla bellezza e la sempre maggiore importanza del beach sprint. Un ringraziamento speciale, infine, va a tutti gli amici del Circolo Canottieri La Pescara che, sotto l’abile guida del presidente Umberto Di Bonaventura, hanno organizzato e felicemente gestito l’intera organizzazione.

l. d.