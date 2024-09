Canottaggio. Mondiali non olimpici in Canada. Due bronzi agli atleti versiliesi

ST. CATHERINES (Canada)

Grosse soddisfazioni per il canottaggio viareggino arrivano dai Mondiali di Saint Catherine, in Ontario. Voleva lasciare un altro indelebile segno nella categoria Under 23, fin qui dominata, e ci è riuscito. Andrea Pazzagli, canottiere viareggino 22enne formatosi alla Berchielli e studente universitario di Scienze Motorie a Varese, ce l’ha fatta anche stavolta concludendo un percorso di crescita semplicemente spettacolare. Nella sua ultima gara, capovoga in un Quattro di Coppia quanto mai unito, ha conquistato la medaglia di bronzo... che sa tanto di oro, perché distante di appena 37 centesimi dell’equipaggio polacco, che a sua volta ha preceduto pure quello ceco, e poi perché Andrea ha trascinato Leonardo Tedoldi, Luca Mulas e Marco Selva davanti alla Germania campione in carica. Ma le note liete per Andrea non finiscono qui. Negli ultimi mesi sono arrivati il trionfo al Campionato Italiano nella specialità di Coppia e soprattutto un argento ai Mondiali, sempre nella medesima specialità, e un grandissimo titolo mondiale nel Quattro di Coppia a Rotterdam.

"È stata una gara difficilissima e velocissima – sottolinea il canoista viareggino – e che, personalmente, sentivo tantissimo proprio perché chiudeva questa prima fase di carriera sportiva. Chiudere con un bronzo è un sogno. Sono orrgoglioso di me ed anche dei miei straordinari compagni che mi hanno dato fiducia, esattamente come il nostro tecnico. Il futuro? Voglio continuare a migliorarmi e raggiungere obiettivi importanti. Da qui a Los Angeles ci sono quattro anni per meritarmi il sogno olimpico"

È medaglia di bronzo agli Assoluti nella specialità non olimpica del singolo Pesi Leggeri maschile Niels Alexander Torre. In una finale di alto livello, vinta dall’irlandese O’Donovan, bicampione olimpico del doppio leggero a Tokyo e Parigi, Torre coglie la terza posizione concretizzando negli ultimi 500 metri la rimonta ai danni degli Usa.

Sergio Iacopetti