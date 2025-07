Canottaggio, oggi al Florenz di Lido degli Scacchi giornata speciale con l’atleta olimpico. Rambaldi incontra i ragazzi al Camp

Il campione ferrarese Luca Rambaldi, argento ai Giochi di Parigi 2024 e fresco di medaglia d’oro nella tappa di Coppa del Mondo a Varese, incontrerà i ragazzi di Flo Camp per condividere emozioni, fatiche e rinascite sportive. L’iniziativa è fortemente voluta dal Panathlon Club di Ferrara e dalla famiglia Vitali, proprietaria del Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi. Sarà una giornata speciale quella di oggi pomeriggio al Florenz Open Air Resort, dove Luca Rambaldi, canottiere ferrarese e fresco medagliato olimpico con l’argento nel quattro di coppia a Parigi 2024, incontrerà i giovani partecipanti di Flocamp, il camp sportivo residenziale che da anni si svolge nel resort comacchiese.

Luca parlerà con i ragazzi non solo della gioia di quella medaglia olimpica, ma anche del lungo percorso che ha portato a quel traguardo: gli inizi sulle acque del Po, i primi successi nazionali e internazionali, l’oro mondiale, i titoli europei ma anche i momenti più duri della sua carriera. Tra questi, il triennio intenso e spesso difficile iniziato dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, disputate nel 2021 a causa della pandemia. In quell’occasione, il quattro di coppia italiano chiuse in quinta posizione, un risultato ben sotto le aspettative per una formazione che aveva tutte le carte in regola per salire sul podio. Un episodio sfortunato durante la finale compromise la gara, ma il colpo più duro in realtà era già arrivato qualche mese prima, nell’aprile 2021, quando l’equipaggio perse Filippo Mondelli, un canottiere promettente e compagno speciale, portato via troppo presto da un osteosarcoma. Dopo l’argento olimpico conquistato a Parigi, i ragazzi del quattro di coppia hanno pronunciato parole cariche di significato e commozione, dedicando il successo a Filippo.