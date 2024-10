Canottaggio. Sei atleti cussini ai nazionali . A Genova in gara gli universitari

Dopo gli ottimi risultati ottenuti ai CNU primaverili multisport in Molise, è ora la sezione canottaggio del Cus Ferrara ad essere in fermento per l’imminente partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari che si terranno nel week end nel “Canale di calma” del Circolo Remiero di Genova Prà. Quest’anno saranno 6 gli atleti cussini (più il timoniere Mattia Zambosco) che – agli ordini del tecnico Giacomo Braghiroli – daranno battaglia nelle 6 corsie del campo gara marittimo già sede del College Remiero Federale e Centro Remiero Federale Universitario.

Filippo Dinardo, studia ingegneria robotica e dell’automazione, e dovrebbe gareggiare in quattro con e quattro senza con Riccardo Venturi, Andrea Rossetti e Victor Kushnir. Usiamo il condizionale perché fino all’ultimo il tecnico può cambiare gli equipaggi. Nelle precedenti edizioni dei giochi ha vinto 3 argenti e 5 bronzi. Riccardo Venturi, frequenta il corso di laurea in ingegneria elettronica per l’ict e sarà in acqua sempre nel quattro con e quattro senza e anche lui nelle precedenti edizioni dei Cnu ha vinto 3 argenti e 5 bronzi. Victor Kushnir (scienze motorie) è alla sua seconda partecipazione e vanta un argento nel 2023 nel Quattro assieme ai compagni di squadra con cui gareggerà a Genova. Due le new entry: Giovanni Mantovani e Carlo Antonio Caputo, studi di ingegneria meccanica, che assieme correranno il due con e il due senza.