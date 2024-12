Canottieri, che successo. Titoli a Traversa e Laghi

Una chiusura d’anno col botto. La Canottieri Ravenna vince infatti due titoli nazionali ai Campionati Italiani indoor, ai quali si sommano altri importanti piazzamenti. Le gare si sono svolte domenica 15 dicembre sui remoergometri o indoor rower, i simulatori computerizzati di voga che, connessi da varie sedi ad un sistema online, hanno permesso ad atleti da tutta Italia di gareggiare per il titolo di campione italiano.

Ventidue i titoli assegnati, due come detto vinti dai Canottieri Ravenna. In concomitanza agli Italiani si è svolto anche il meeting nazionale Allievi e Cadetti dedicato alle squadre non agonistiche dove la ravennate Emma Sabbatini ha conquistato la prima posizione.

Il primo titolo italiano porta il nome di Donato Traversa, non nuovo ad exploit di questo tipo. L’esperto canottiere ravennate nonostante un problema fisico domina la categoria 40-44 anni Pesi Leggeri maschile, vale a dire atleti sotto il peso di 75 chili. Col tempo di 6:48:30 Traversa ferma il cronometro ben 12 secondi prima di Savino del Civitavecchia, che si aggiudica l’argento, e 27 secondi prima Peluso del Palio Taranto che ottiene il bronzo.

Traversa bissa così l’oro dell’anno scorso, ottenuto sempre nella categoria 40-44 anni ma nella categoria pesante.

È invece il primo titolo italiano per Filippo Laghi: il canottiere romagnolo vince nella categoria 45-49 anni col tempo di 6:54:00. Vani gli sforzi di Satta del Tulo Elettra e Vacca dell’Ichnusa che si devono accontentare del secondo e terzo gradino del podio.

Laghi si migliora di due secondi rispetto al tempo di anno scorso che gli aveva permesso di vincere il bronzo nel 2023 sempre agli Italiani Indoor.