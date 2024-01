Canottieri Firenze, numeri show. E il 2024 può regalare altri allori

Il 2023 è stato un altro anno da incorniciare per la Canottieri Firenze, sostenuta con passione dal presidente Michele Nannelli e dall’esperienza di un tecnico navigato e vincente come Luigi De Lucia che all’incarico societario abbina quello di componente dello staff tecnico della Nazionale under 23, dopo essere stato a lungo anche responsabile della Nazionale femminile. I risultati della passata stagione collocano ancora una volta il circolo biancorosso fra i top ten d’Italia (su oltre 150 società), soprattutto con i giovani che rappresentano da sempre il suo prestigioso punto di forza.

Fra i numerosi successi spicca il titolo europeo under 19 (e il quinto posto ai Mondiali) di Giovanni Paoli, appena sedicenne, e Giorgio Cecchini conquistato a Brive La Gaillarde (Francia), sullo stesso bacino che ad agosto ospiterà le gare olimpiche, a bordo del quattro senza azzurro insieme ai limitesi Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni. Nello stesso campionato altri due fiorentini, Cosimo Chiappi e Lorenzo Rasoli, hanno vinto il bronzo sull’otto. Paoli si è imposto anche ai Tricolori under 17 di remoergometro sfiorando per un solo secondo il record mondiale e ai campionati italiani under 19 di gran fondo sulla distanza dei 6 mila metri.

A impreziosire la bacheca è arrivato il successo del quattordicenne Andrea Pellegrino, capovoga dell’otto nella competizione europea Row to Olympics. Il circolo del Ponte Vecchio ha colto pure affermazioni al Festival dei giovani e nel settore femminile: altro fiore all’occhiello di De Lucia coadiuvato dalla ex azzurra Gioia Sacco, Guido Scalini, Niccolò Mancusi e Emilia Galli, che conta a oggi molte ragazze assai promettenti, fra cui Ginevra e Alice De Lucia, Carolina Ceseri, Bianca Nocentini, Giada Bargellini, Cristina Spedaliere, tutte a segno nell’ultima gara del 2023 a Sabaudia dove sono andati in medaglia anche Andrea Pellegrino, Lapo Baldi, Pietro Targioni, Giulio Papetti, Giovanni Fineschi, Giacomo Pezzano, Dario Zamboni, Roy Rabah, Ferruccio Bonechi, Lorenzo Vitagliano, Andrea Pagliaro e il timoniere Fulco Mancuso.

Un’altra notizia che riguarda il circolo biancorosso arriva dall’Olanda dove il fiorentino Francesco Fossi, 35 anni, nato a cresciuto agonisticamente sull’Arno allievo di De Lucia, pluricampione mondiale e italiano, nonché due volte olimpico, a Londra 2012 e a Rio de Janeiro 2016 (4° sul doppio), trasferitosi in Olanda dopo il matrimonio con un’atleta conosciuta sui campi di gara, è entrato nello staff della Nazionale arancione ed è stato premiato dalla Federazione internazionale del remo come "Allenatore internazionale dell’anno".