Cantergiani e Orlando sono d’appalusi. Il Meeting Universitario del Cus fa il pienone

Lo storico impianto del Cus, in via del Terrapieno, ha ospitato il Meeting Universitario di atletica. La pista è stata rinnovata ultimamente e al momento, di fatto, è l’unica utilizzabile in città per le gare del settore assoluto, un problema questo che continua da troppi anni ormai. A guardare i 700 atleti c’era la madrina Ester Balassini, delegato provinciale Fidal ed ex campionessa italiana e primatista del martello (per quasi vent’anni), nonché per due volte presente ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 e Atene 2004. Ester si è occupata delle premiazioni insieme a Margherita Mezzetti, dirigente del Cus e Loretta Rubini, ex mezzofondista di valore. "È bello vedere l’impianto così pieno di gente e le tribune gremite – spiega Mezzetti –. Dopo una prima edizione che aveva portato più di 500 atleti, ora con oltre 700 atleti c’è stato davvero un bel record. Migliore risultato femminile i 400 ostacoli della studentessa Sara Cantergiani che ha chiuso in 58.75. Migliore risultato maschile, invece, il giavellotto di Roberto Orlando che ha vinto con 73.25. Davvero tanti universitari provenienti da diversi atenei hanno preso parte a questa manifestazione, siamo molto felici. Bella presenza pure dei velocisti della nostra società, sono scesi in pista Gabriel Zanzotti, Gabriele Ettore Passon, Enrico Nadalini, Davide Marata, Giulio Cinianni, Laura Toro, Giulia Bertozzi Giulia ed entrambe le staffette 4x100".

Ecco i risultati: 100 metri donne 1) Melissa Turchi, 2) Carlotta Suppini, 3) Alice Manuzzi (prima universitaria). Giavellotto uomini: 1) Roberto Orlando, 2) Antonio Cannalonga, 3) Norberto Fontana (primo universitario). Salto triplo: 1) Alex Fabbri (universitario), 2) Daniele Ragazzi, 3) Sebastiano Grassi. Giavellotto donne: 1) Genet Galli, 2) Giulia Senni, 3) Valentina Casadei. Carlotta Tagliaferri (prima allieva). 800 metri: 1) Alessandro Casoni, 2) Luis Matteo Ricciardi, 3) Pietro De Santis (primo universitario). Salto in lungo donne: 1) Lucrezia Sartori (universitaria), 2) Rita Manfredini, 3) Federica Giovanardi. 100 metri: 1) Marco Gianantoni, 2) Fabrizio Caporusso; 3) Denis Libofsha, 3) Andrea Messori (primo universitario).

4x100 donne: 1) Cus Ferrara; 2) Atletica Estense; 3) Atletica Lugo. Peso donne: 1) Greta Pistolozzi (universitaria), 2) Otoibhi Vivian Osagie, 3) Lucy Omovbe Eseosa. 3000 donne: 1) Nausi Barberini Magnani, 2) Agnese Lanzi, 3) Marianna Zagni.

3.000 uomini: 1) Marco Anesi; 2) Stefano Furlani (primo universitario). 400 ostacoli uomini: 1) Edoardo Pasquale (universitario), 2) Mattia Contini, 3) Lorenzo Cesena. 400 ostacoli donne: 1) Sara Cantergiani (universitaria), 2) Linda Moscatelli, 3) Giulia Giannini. 800 donne: 1) Martina Lucchini (universitaria), 2) Viola Morrone, 3) Viola Cilloni.

Matteo Alvisi