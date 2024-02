Capannino ancora una volta tabù. Il Forte bloccato dal Follonica

follonica

3

forte dei marmi

3

FOLLONICA: Barozzi (Maggi), Buralli, Banini D., Pagnini F., Banini F., Pagnini M., Maldini, Bonarelli, Montigel. All.: Silva S.

FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini E., Ipinazar F., Torner, Compagno, Ambrosio, Gil, Rossi F. All.: Bertolucci A.

Arbitri: Barbarisi e Iuorio di Salerno.

Marcatori: Banini F. 16’16“; Ambrosio 19’44“; Cinquini 22’00“ del primo tempo. Banini F. 4’24“; Pagnini M. 6’43“; Ipinazar 10’48“ del secondo tempo.

Note: pPubblico 800 circa con buona rappresentanza di tifosi versiliesi. Espulsi per 2’ Ambrosio, Ipinazar.

FOLLONICA – Finisce in parità (3-3 primo tempo 1-2) fra Follonica e Porsche Centre Forte dei Marmi una gara giocata su ritmi elevatissimi e ricca di colpi di scena. Pesanti per i rossoblu le due reti subìte nella ripresa in inferiorità numerica. Squadre al completo e Capannino quasi esaurito. Pochi secondi e Barozzi para il tiro di Gil, ripetendosi al 4‘ ancora su Gil e Ambrosio. Al 6‘ e 8‘ sono i fratelli Banini a impegnare Gnata e al 14‘, dopo un contropiede di Compagno fermato da Barozzi, il Follonica passa grazie a un forte tiro da metà pista di Francesco Banini. Un attimo di sbandamento dei rossoblu, con Gnata che salva su Buralli in area (18‘), e al 19‘ arriva lo splendido pareggio di Ambrosio che finalizza in area un‘azione impostata da Gil e perfezionata da Torner. Dopo un‘occasione per Montigel parata, arriva il raddoppio del Forte grazie a Cinquini, ben servito in area da Ipinazar. Nel finale Compagno (23‘) e Francesco Banini impegnano i due estremi difensori.

Al 3‘ della ripresa viene espulso Ambrosio a gioco fermo e in superiorità numerica Francesco Banini fa centro da fuori dopo un intervento dubbio su Torner. Al 6‘ cartellino blu per Ipinazar, Davide Banini non sfrutta il tiro diretto, ma l‘ex Marco Pagnini sfrutta l‘uomo in più èer il 3-2. Si gioca con continui capovolgimenti di fronte e due portieri eccellenti in varie circostanze. Al 10‘ Ambrosio serve Ipinazar in area che pareggia. Nei minuti finali è la squadra di Bertolucci a cercare di più la rete e ad esaltare Barozzi che salva su Galbas (18‘) e Ambrosio (22‘ e 23‘). Finisce in parità con qualche recriminazione della capolista per alcune decisioni arbitrali nella seconda frazione. Giovedì ultima partita di Champions League, al Palaforte contro il barcelos e domenica, sempre in casa, posticipo con il Sandrigo.

G.A.