Caprione Epic Trail, foto e classifiche della corsa di Lerici

Lerici, 4 marzo 2024 – Si è svolta con grande entusiasmo la prima edizione della Caprione Epic Trail, un'emozionante gara di trail running organizzata con maestria dal Running Station Team ASD. Inserita nel calendario nazionale FIDAL e nella prestigiosa ITRA National League, l'evento ha dimostrato di andare ben oltre le aspettative, con quasi 400 partecipanti che hanno sfidato le previsioni meteo avverse. Le due distanze competitive, 32 km con un dislivello di 1800 metri e 18 km con 1000 metri di dislivello, hanno preso il via e l'arrivo nella suggestiva piazza Garibaldi a Lerici.

Ma la Caprione Epic Trail non è solo una gara: è un vero e proprio tributo al territorio, un'esperienza inclusiva che ha coinvolto anche una camminata non competitiva aperta a tutti, garantendo così che nessuno si sentisse escluso dalla festa podistica.

Sabrina Chiappa, anima e organizzatrice dell'evento, ha condiviso la sua gioia per il successo della manifestazione, sottolineando l'importante contributo delle numerose associazioni locali che hanno reso possibile questo straordinario evento. Il patrocinio del comune di Lerici, della regione Liguria e del Parco Naturale regionale di Montemarcello Magra ha ulteriormente conferito un'aura di ufficialità a questa celebrazione sportiva. Ma la Caprione Epic Trail non si è limitata alla corsa. È stata anche un'occasione per riscoprire le tradizioni e i sapori locali, grazie alla partecipazione di realtà agricole e artigianali che hanno deliziato i partecipanti con prelibatezze come olio, miele, focaccia, vino e dolci. L'evento ha incluso una conferenza sportiva tenuta dal prof. Fulvio Massini, che ha condiviso la sua esperienza "Dal trail alla strada e viceversa". Lisa Borzani, due volte vincitrice del Tor de Geants e 2^ assoluta nella 32km, ha aggiunto fascino alla conferenza con il suo racconto coinvolgente. In chiusura, Sabrina Chiappa ha espresso gratitudine a tutti i partecipanti e ha riconosciuto che, nonostante il grande impegno e la passione profusi nell'organizzazione, la perfezione può essere perseguita nelle future edizioni. La Caprione Epic Trail è stata più di una gara: è stata una giornata di festa, solidarietà e sport immersa nella natura e arricchita da scenari magici. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.