Caravella Summer Camp: "Progetto super formativo"

Nonostante le avversità, l’obiettivo è raggiunto e anche quest’anno il Caravella Summer Camp si è chiuso positivamente. "Iniziativa dal valore sportivo ed educativo, si è sempre offerta di offrire un’esperienza di crescita non solo fisica, in un ambiente stimolante – dice la Rotellistica – Un progetto aderente al format Coni Educamp, un servizio quanto più formativo e interdisciplinare possibile che coinvolge diverse associazioni sportive dilettantistiche e professionisti da esperienze sportive e formative differenti".

Il progetto nasce nel 2021 per iniziativa congiunta del Club Scherma Apuano e della Rotellistica Apuana e prende il nome dagli spazi della Caravella. "Si trattava di uno spazio per anni poco utilizzato e lasciato allo sbando, ma che grazie alla collaborazione del Comune e delle associazioni ha ripreso vita – prosegue la nota – Quest’anno si è trasferito nella scuola dell’infanzia Roccatagliata di Marina per i lavori di rinnovo dell’area". Gli organizzatori ringraziano i partecipanti, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Buonarotti Marcella Bertocchi e l’amministrazione. Lo staff tecnico con Isabella Panzera (istruttrice scherma del Club Scherma Apuano), Susan Bottici e Giulia Vatteroni (istruttrici pattinaggio artistico della Rotellistica Apuana), Gabriele Martinucci (naturalista e divulgatore scientifico), Giada Boriassi (chinesiologa e pallavolista), Riccardo Tonelli (istruttore di calcio e atletica), Francesco Madaffari (chinesiologo e preparatore atletico del Club Scherma Apuano), i molti giovani collaboratori.

ma.mu.