Castellarano esulta. Altri tre piloti sul podio

Terminati domenica scorsa i tricolori del motocross Fmi, il Moto Club Castellarano può vantare altri tre piloti sul podio nel Campionato Italiano.

Dopo aver conquistato il titolo con il giovane Riccardo Andreotti nel Supermotard, si sono aggiunti altri tre portacolori sul podio italiano nel motocross.

Il primo in ordine di tempo è Lorenzo Salsi, al suo primo campionato nazionale: in sella alla GasGas 250cc a 4 tempi nel campionato Rider ha concluso questo tricolore, dopo 4 prove, al 2° posto nella classe MX2.

Altro pilota a piazzarsi secondo è stato Giuliano Giovanelli nel campionato italiano del Motocross d’Epoca in sella alla sua Honda 500cc a 2 tempi anni ’80. A conclusione delle sei prove di questo tricolore vintage, Giovanelli ha guadagnato la seconda posizione nella classe D2. Ma per l’esperto pilota modenese, un campionato non bastava e quindi ha disputato anche quello con le moto attuali dell’italiano Over. Altre 4 prove alla guida della fedele Honda, ma stavolta con una 450 cc a 4 tempi: il pilota del Moto Club Castellarano si è distinto nella categoria Master classe MX1 finendo anche questo campionato al 5° posto.

Il terzo a conquistare il titolo di vice campione italiano è stato l’attuale vicepresidente del Moto Club Castellarano ovvero Claudio Simonini. In sella alla Ktm 450cc a 4 tempi si è distinto nel tricolore FMI del campionato italiano motocross Over ma tra le fila dei “mediani” della Super Veteran nella classe MX1. Stagione iniziata con un 2° posto alla gara d’apertura, continuata con altri buoni piazzamenti che al termine di questo tricolore artigliato ha visto Claudio Simonini guadagnarsi il 2° posto nella classifica finale.

"Nel ringraziare i nostri piloti portacolori che hanno dato lustro al sodalizio motociclistico di Castellarano in campo nazionale - si legge in una nota - ora si attendono i risultati finali del regionale motocross FMI con l’ultima prova questa domenica a Castel San Pietro dove potrebbero arrivare altri titoli.