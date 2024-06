Catch’n serve ball. Il campionato provinciale alla Venere Aics Volley

La squadra Venere dell’Aics Volley si è imposta nelle settimane scorse nella 1ª edizione del Campionato Provinciale di Catch’n Serve Ball. Fondamentale il successo della formazione nell’ultima partita contro le ‘cugine’ di Marte, formazione sempre dell’Aics Volley che comunque ha chiuso il campionato al terzo posto, superata dal team Artusi di Club Juventinità di Forlimpopoli che, assieme alle due squadre di Forlì, ha reso vivo e combattuto sino all’ultimo questo primo torneo provinciale.

È andato così in archivio così il primo campionato, organizzato dal comitato provinciale Aics Forlì-Cesena in collaborazione con Aics Volley. Un’edizione che prosegue il lavoro già fatto a suo tempo con l’ormai ex disciplina del mamanet, che ora sta ampliando i suoi orizzonti e che vede i praticanti aumentare a vista d’occhio con l’ingresso anche dei tornei misti e maschili. In particolare, questo campionato 2024 ha visto in campo 9 squadre provenienti da 3 diverse società con oltre 100 mamme-atlete in lotta durante le tre partite settimanali, per un periodo di oltre tre mesi.

Classifica finale: 1. Venere (Aics Volley); 2. Artusi (Club Juventinità); 3. Marte (Aics Volley); 4. Gian Net (Frampula); 5. Futurnet (Frampula); 6. Fenici (Frampula); 7. Passatore (Club Juventinità); 8. Mercurio (Aics Volley); 9. Saturno (Aics Volley).

u. b.