Categoria MASTER. La Track & Field fa ancora il pieno di successi. Tante affermazioni al "Palio Fiorentino»

Ultima gara della stagione per gli atleti master della Track & Field, il "Palio Fiorentino" a Sesto per i campionati toscani individuali e di società master di corsa su strada 10km. Ventisette atleti al traguardo: alla fine tre vittorie e 5 podi. La società grossetana è quinta nella classifica a squadre maschile. I risultati: primo posto per Joachim Nshimirimana 33’19, poi Edoardo Tonani 34’58 (54°), Christian Fois 35’51 (3°), Gabriele Figara 36’12 (6°), Luigi Martire 36’55 (9°), Claudio Nottolini (1° Over 60), Michele Rossato 38’39 (8°), Massimiliano Taliani 38’43, Domenico Dell’Aquila 38’59, Bruno Dragoni 39’11, Carlo Bragaglia 39’47, Roberto Bordino 39’47, Roberto Angeli 39’57, Marcella Municchi 40’12 (2° F55), Mario Fabbrucci 43’12, Lorenzo Santagati 43’46, Gianfranco Gargani 43’57, Antonio Ruotolo 45’34, Corrado Ceccarelli 45’47.