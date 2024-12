Categoria master. Tomellini è vicecampione italiano nella specialità dei 50 metri dorso

Matteo Tomellini si conferma vicecampione italiano di nuoto master. Si sono svolti la scorsa settimana nel prestigioso Palazzo del Nuoto di Torino i campionati italiani di nuoto Master indoor UnipolSai. In acqua oltre duemila atleti in rappresentanza di 242 società sportive provenienti da tutto il territorio nazionale. In gara anche Matteo Tomellini, grossetano, che nell’occasione ha conquistato un’autorevole medaglia di argento nella specialità dei 50 metri dorso. Il nuotatore grossetano, classe 1992 e tesserato da questa stagione per la società di casa, la Sportiva Nuoto Grosseto, avrebbe vinto un secondo argento anche nella gara dei 100 metri misti, titolo che gli è stato tolto per una squalifica controversa. "Sono molto contento delle prestazioni che ho effettuato, ma allo stesso tempo estremamente deluso dal lavoro dei giudici durante l’intera manifestazione – ha spiegato –. In venticinque anni di nuoto non ho mai assistito ad un numero così elevato di squalifiche; nel mio caso, quando ho chiesto al giudice di riguardare il video della gara mi è stato negato ogni tipo di ricorso. Ci tengo comunque a ringraziare la mia società, che mi supporta nella preparazione, e la mia famiglia, senza la quale non riuscirei a conciliare lavoro, allenamenti e quotidianità".