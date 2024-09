Categoria pesi massimi. Sul ring di Scandicci, Giustini affronta stasera Cardillo per il titolo italiano

Il team di Rosanna Conti Cavini di scena stasera a Scandicci. La promoter pugilistica grossetana riporta la grande boxe al di fuori dei confini maremmani.

Quella di stasera a Scandicci sarà un incontro di altri tempi, un evento che nella storia della boxe ha sempre suscitato aspettative e grandi emozioni: un titolo dei pesi massimi. E’ così che riparte la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, dopo ben 10 eventi fatti da inizio anno, con il tanto atteso campionato italiano dei pesi massimi tra Gianmarco Cardillo e Eduardo Giustini.

Tutto pronto alle 20.30 nel bellissimo palasport di via Rialdoli a Scandicci con match di Gym Boxe e match Iba. La serata proseguirà con un match professionistico dei pesi mediomassimi tra il nuovo prospetto del pugilato italiano, entrato a far parte della scuderia grossetana proprio nel grande evento di Grosseto del luglio scorso, match vinto per ko alla prima ripresa, Miguel Bachi, seguito all’angolo dal suo maestro Yari Flammia, che affronterà sulle 6 riprese il serbo Neven Stojanovic.

Ed è alla fine di questo match l’attuale campione italiano dei pesi massimi Gianmarco Cardillo affronterà sulle 10 riprese il fiorentino Eduardo Giustini seguito dal suo maestro Leonardo Turchi (manager Monia Cavini) già campione italiano di questa categoria nel 2022.