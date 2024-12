Cavalieri, carica e fiducia. Oggi duello con Avezzano

"Abbiamo lavorato benissimo in questo periodo di sosta dal campionato, con tanta energie fisiche e mentali che derivano dall’ultima vittoria in casa. Molti atleti hanno recuperato la forma e andremo ad Avezzano con la miglior formazione possibile". E’ così che coach Alberto Chiesa ha presentato la trasferta che vedrà i Cavalieri Union affrontare l’Avezzano, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A che inizierà alle 14,30 odierne. Un incontro che, sulla carta, vede partire proprio capitan Puglia e soci con i favori del pronostico, in virtù delle quattro lunghezze che separano in classifica le due squadre e dei precedenti: nella scorsa stagione, i "tuttineri" si aggiudicarono entrambi gli scontri diretti nel corso della "regular season". Ciò non vuol dire che sarà una gara agevole, anzi: gli abruzzesi hanno pur sempre chiuso lo scorso torneo in terza posizione guadagnandosi l’accesso all’attuale girone 1 e già nella scorsa annata erano tutt’altro che una squadra-materasso.

Ed è vero che occupano attualmente l’ultima posizione in graduatoria con 4 punti cercando ancora la prima vittoria stagionale, ma bisogna ricordare che in qualunque altro girone sarebbero probabilmente in testa. L’impressione quindi è che i Cavalieri abbiano sì le carte in regola per vincere, ma che sarà comunque una partita impegnativa e combattuta.

Ed è lo stesso Chiesa a predicare concentrazione. "Sappiamo bene che la classifica in questo caso ha un peso relativo: i risultati ottenuti dai nostri avversari certificano una squadra capace di conquistare molti bonus e quindi di lottare punto a punto in ogni partita – ha aggiunto il tecnico livornese - inoltre si sono rinforzati con nuovi giocatori e penso che quando troveranno il giusto amalgama diventeranno ancor più duri da battere. Ho molta fiducia sulla nostra prestazione, perché sono convinto che con la cura dei dettagli e la dedizione possiamo mettere in difficoltà chiunque".

Dopo il 40-24 imposto al Rugby Milano che ha lasciato in dote il primo successo in campionato (oltre all’ottavo posto in graduatoria con 8 punti) e ha consentito a Chiesa di dare spazio anche a due giovani promettenti quali Cella e Giagnoni, i Cavalieri vanno insomma alla ricerca di continuità: vincere per risalire la china e prepararsi così nel migliore dei modi allo scontro del prossimo turno a Iolo contro il Parabiago attuale seconda forza del raggruppamento. Una partita per volta ad ogni modo: testa ad Avezzano.

Giovanni Fiorentino