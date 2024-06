Cavalieri, il ‘giovane veterano’ Renzoni: "Vogliamo essere protagonisti in serie A1"

"Io dico che la stagione è stata molto positiva. Rimane il rimpianto per non aver raggiunto la finale dopo l’ottima vittoria a Iolo nella semifinale d’andata: per quel che mi riguarda, la sconfitta di Torino è ancora una ferita aperta". A parlare è Matteo Renzoni, che a dispetto dei soli 25 anni d’età è uno dei veterani dei Cavalieri Union (considerando che il suo debutto in prima squadra risale al 2017). Il mediano di mischia è dunque da anni una pedina fondamentale dei "tuttineri", nonché membro dello "zoccolo duro" della squadra plasmato da Carlo Pratichetti e cesellato da Alberto Chiesa, con quest’ultimo che ha saputo guidare la crescita del gruppo a livelli di eccellenza.

Lo testimoniano le ventuno vittorie in ventiquattro partite conquistate fra la "regular season" e i playoff di Serie A. Capitan Puglia e soci hanno raggiunto l’apice del rendimento (perlomeno per quanto concerne le ultime cinque o sei stagioni) e sarà curioso scoprire se questa squadra abbia margini ulteriori per alzare ancor di più l’asticella o se invece si sia assestata su questi standard. Sarà ad ogni modo il prossimo campionato a togliere ogni dubbio, perché il livello si alzerà notevolmente: con la riforma dei campionati promossa dalla Fir, la Serie A1 2024/25 sarà composta dalle prime tre squadre di ciascuno dei tre gironi dell’annata ormai conclusasi (fatta eccezione per la Lazio promossa nella massima di divisione nazionale).

Ma proprio perché vincere sarà più difficile, aumenterà anche la carica motivazionale: i Cavalieri hanno dimostrato di poter far risultato contro chiunque, come confermato dal successo al Chersoni contro Torino e soprattutto da quello di Roma contro i biancocelesti.

Uno dei tanti punti positivi sui quali impostare il prossimo capitolo di un cammino che dovrà come sempre trarre nuova linfa dalla "linea verde" delle giovanili.

"La prossima stagione sarà sicuramente più impegnativa visto le squadre di ottimo livello che avremo nel campionato. Iniziamo la preparazione presto per farci trovare pronti per un campionato difficile in cui ci vogliamo confrontare con tutti – ha concluso Renzoni - il percorso che abbiamo intrapreso non deve fermarsi ora. Siamo un gruppo giovane che vuole crescere e che ha voglia di essere protagonista in un campionato molto impegnativo come la Serie A1".

Giovanni Fiorentino