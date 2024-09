Cavalieri, la preparazione entra nel vivo. La truppa di Chiesa al Chersoni di Iolo

L’attesa è finita, si riparte: alle 18,30 odierne, il gruppo si ritroverà al Chersoni di Iolo agli ordini di Alberto Chiesa, a un mese di distanza dall’ultimo allenamento. Per i Cavalieri Union è tempo di dare il via all’ultima parte della preparazione atletica, quella decisiva in quanto culminerà con i primi impegni stagionali sia in Coppa Italia che nel "nuovo" campionato.

Un primo problema sembra momentaneamente risolto: il Montano, il campo solitamente utilizzato per gli allenamenti, non è ancora disponibile (sull’impianto di viale Galilei è com’è noto in corso un intervento per la realizzazione di un campo in erba sintetica, che a questo punto dovrebbe concludersi indicativamente sul finire del prossimo autunno, ndr) e i giocatori si alleneranno temporaneamente a Iolo. Niente più avanti e indietro da Seano quindi, con la dirigenza dei Cavalieri che ha comunque voluto ringraziare la Polisportiva Colline Medicee per la disponibilità mostrata nei mesi scorsi. Da oggi, l’intenzione di coach Chiesa è quello di prevedere quattro allenamenti a settimana, per affinare condizione fisica e schemi di gioco di una rosa che ha comunque mantenuto lo "zoccolo duro" delle scorse stagioni. Sono andati via Lorenzo Pesucci, Cesare Zucconi e Matteo Morelli (saliti in Serie A Elite, alla Lazio) e Deneke Pesci (sceso in Serie A2 con l’UR Firenze) ma l’alta competitività dell’organico sarà comunque assicurata anche da almeno un paio di innesti che saranno ufficializzati a breve.

Non dovrebbero ad oggi essere previste amichevoli di rilievo, anche perché già il 21 settembre prossimo arriverà il momento di fare sul serio: capitan Puglia e compagni riceveranno infatti la visita del Vicenza nel "barrage" di coppa. Una partita "secca" particolarmente impegnativa, con i veneti militanti in A Elite che partono con i favori del pronostico. Poi il 13 ottobre i Cavalieri sfideranno in trasferta Capitolina, nella prima di campionato della Serie A1 2024/25. E fra le tante sfide da cerchiare in rosso sul calendario, ci sono indubbiamente quelle che porteranno i ragazzi di Chiesa ad incrociare le due compagini vincitrici dei due gironi del Nord-Italia ed approdate così ai playoff: Verona (andata il 27 ottobre in Veneto, ritorno il 16 febbraio del 2025 a Iolo) e soprattutto quel Torino già affrontato agli spareggi-promozione dello scorso maggio (andata a Torino il 22 dicembre, ritorno a Prato il 6 aprile prossimo). La carica motivazionale per disputare un nuovo torneo da protagonisti, insomma, non mancherà.

Giovanni Fiorentino