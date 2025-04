Cavalieri, la "bandiera" Lorenzo Giovanchelli lascia il rugby

Prato, 4 aprile 2025 - Quando lo scorso gennaio era stato premiato dal club per le 400 partite da professionista, sembrava intenzionato a proseguire a lungo nonostante la carta d'identità. E invece, quella di domenica prossima contro il Cus Torino, sarà l'ultima gara al Chersoni di Lorenzo Giovanchelli.

A 39 anni, lo “storico” rugbista saluterà i Cavalieri Union, per ritirarsi dal rugby giocato. E chiudendo così una lunga storia, divisa in due atti. Quando nel 2020 il club ufficializzò il ritorno di “Giova”, i dubbi non riguardavano certo la sua caratura tecnica (le presenze con le Zebre, lo Scudetto vinto con Calvisano e i due sfiorati con i “vecchi” Cavalieri parlavano per lui) quanto le sue condizioni fisiche: era infatti reduce da un grave infortunio subìto nel 2019 quando militava nei Medicei (nell'allora Top12) e più di qualcuno fra gli addetti ai lavori pensava ad un ultimo giro di giostra prima del ritiro.

Invece, dopo essersi pienamente ristabilito, Giovanchelli si è confermato fin da subito un lusso per la Serie A. Quando nel 2020 il club ufficializzò il ritorno di “Giova”, i dubbi non riguardavano certo la sua caratura tecnica (le presenze con le Zebre e i due sfiorati con i “vecchi” Cavalieri parlavano per lui) quanto le sue condizioni fisiche: era infatti reduce da un grave infortunio subìto nel 2019 quando militava nei Medicei (nell'allora Top12) e più di qualcuno fra gli addetti ai lavori pensava ad un ultimo giro di giostra prima del ritiro.

Invece, dopo essersi pienamente ristabilito, Giovanchelli si è confermato fin da subito un lusso per la Serie A. Ed è tornato ad essere un vero e proprio pilastro, per i "tuttineri". “Sono molto orgoglioso di chiudere la carriera sullo stesso campo dove ho iniziato il mio percorso ventuno anni fa. Non avrei mai pensato di mettermi tutte queste partite alle spalle – ha detto il diretto interessato - non vedo l’ora che sia domenica per festeggiare la conclusione di questa splendida avventura davanti agli amici, alla famiglia e a tutti coloro che vorranno supportarci in una sfida cruciale per mantenere la Serie A1”.

G.F.