Cavalieri, nuovo campo per le giovanili. Per tre giorni potranno allenarsi a Sesto

Da un lato la ripresa degli allenamenti della prima squadra, con il gruppo che si è ritrovato lo scorso lunedì agli ordini di coach Alberto Chiesa per prepararsi al debutto in Coppa Italia del mese prossimo e alla Serie A1 2024/25 (che prenderà il via il prossimo 13 ottobre). Dall’altro un progetto di collaborazione stretto con il Cus Firenze, che oltre a garantire alle formazioni "juniores" uno spazio in più in cui allenarsi nell’immediato potrebbe avere sviluppi ulteriori in chiave prospettica.

Sono le ultime novità in casa Cavalieri Union, alla luce della ripartenza. Quattro allenamenti a settimana, per affinare condizione fisica e schemi di gioco di una rosa che ha comunque mantenuto lo "zoccolo duro" delle scorse stagioni: sono andati via Lorenzo Pesucci, Cesare Zucconi e Matteo Morelli (saliti in Serie A Elite, alla Lazio) e Deneke Pesci (sceso in Serie A2 con l’UR Firenze) ma l’alta competitività dell’organico sarà comunque assicurata anche da almeno un paio di innesti che saranno ufficializzati a breve.

Non dovrebbero ad oggi essere previste amichevoli di rilievo, anche perché già il 21 settembre prossimo arriverà il momento di fare sul serio nel "barrage" di coppa contro Vicenza.

Il gruppo "seniores" continuerà ad allenarsi a Iolo, in attesa che terminino i lavori al Montano di viale Galilei. Le formazioni giovanili, a partire dalla prossima settimana, potranno invece effettuare le sedute atletiche a Sesto Fiorentino, presso il campo sportivo "Val di Rose" situato nei pressi del Polo Scientifico. Proprio lunedì scorso la dirigenza "tuttanera" ha effettuato un sopralluogo a Sesto, che ha dato esito positivo: a seguito dell’accordo con il Cus Firenze, i "baby" Cavalieri potranno utilizzare il campo in questione il martedì, il mercoledì e il venerdì.

Per un’intesa che apre le porte a molteplici progetti da provare a realizzare in futuro, fra cui la creazione di una "squadra mista universitaria" Cavalieri-Cus. In attesa che i vari campionati ripartano insomma, la società sta lavorando sulle questioni extra-campo.

"Siamo certi che questo sodalizio potrà portare vantaggi ad entrambe le società – hanno spiegato i dirigenti dei Cavalieri - anche in previsione in futuro della creazione di team di atleti-studenti per partecipazione alle competizioni universitarie nazionali ed internazionali".

Giovanni Fiorentino